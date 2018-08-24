Науковці спростували користь від помірного вживання алкоголю

Американські науковці з Вашингтонського університету переконані, що помірне вживання алкогольних напоїв не є безпечним для здоров'я.

Результати дослідження опубліковані на EurekAlert!.

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Експерти проаналізували дані про наслідки вживання алкогольних напоїв серед людей з 195 країн. Дослідження, яке тривало 26 років, включало також аналіз майже 600 наукових статей, які присвячені ризику вживання алкоголю.

Дослідники зазначають, що у 2016 році з вживанням алкоголю пов’язують три мільйони смертей, з яких 12% припадало на чоловіків віком від 15 до 50 років.

Вони встановили зв'язок між випиванням і підвищенням ризику передчасної смерті, раку і серцево-судинними захворюваннями.

Висновок вчених такий: лише повна відмова від вживання алкоголю мінімізує ймовірність захворювань.