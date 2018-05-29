Науковці створили електронну "шкіру", яка сама відновлюється

Група інженерів створила еластичний матеріал із електронним начинням, який може самостійно відновлювати свої схеми після пошкодження.

Про це повідомляє портал hi-tech.ua.

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Нова електронна "шкіра" складається з крапель рідкого металу, які розміщені на матеріалі подібному за складом на гуму. Він може згинатися, тягнутися і складатися. Слід зазначити, що гумова прокладка не може сама себе полагодити, функція "самовідновлення" швидше стосується мікросхем. Тобто, коли схеми пошкоджені, метал вивільняється і негайно створює нові зв’язки замість старих. Це і дозволяє робошкірі функціонувати навіть тоді, коли вона отримала механічні ушкодження.



Електронна "шкіра" зможе самостійно відновлюватись

Інженери, які розробили матеріал, сподіваються, що їхній винахід допоможе створювати все більш досконалих роботів, а також полегшить взаємодію між роботами і людиною. Подібні матеріали зроблять машини неймовірно довговічними, і вони зможуть не боятися агресивного впливу навколишнього середовища. Крім того, електронна шкіра може бути використана для створення практичних, зносостійких протезів нового покоління.