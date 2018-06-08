Науковці створили карту гроз на Юпітері

Астрономи зареєстрували велику кількість грозових розрядів на Юпітері та змогли побудувати карту їх розподілу в атмосфері газового гіганта. У цьому науковцям допоміг апарат "Юнона". Виявилося, що блискавки на Юпітері значно більше схожі на земні, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє NASA.

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Грозова активність на Юпітері спостерігається з кінця 1980 років, коли космічний апарат "Вояджер-1" зареєстрував їх спалах в оптичному діапазоні на нічному боці планети при близькому прольоті. Ще одним підтвердженням природних явищ стало виявлення в радіодіапазоні свистячих атмосферних розрядів (вістлер) – низькочастотних електромагнітних хвиль, які поширюються в атмосфері газового гіганта і створюють грозові розряди.

Тепер дві групи вчених повідомляють про нові результати, отримані автоматичною міжпланетною станцією "Юнона", яка досліджує планету з орбіти вже два роки.

Команда дослідників на чолі з Іваною Колмашовой, проаналізувала дані, зібрані інструментом MWR (Microwave Radiometer), встановленим на "Юноні", в ході близьких прольотів повз Юпітер в період з серпня 2016 року по вересень 2017 року. Астрономи зареєстрували велику кількість вістлер тривалістю від декількох мілісекунд до декількох десятків мілісекунд, які відповідають більш ніж 1600 випадкам виявлення грозових розрядів. Частота виникнення блискавок виявилася схожа на ту, яка спостерігається на Землі – від 0,7 до 4 ударів в секунду.



Розподіл спалахів блискавок на Юпітері, які зареєструвала "Юнона"

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Інша група на чолі з Шенноном Брауном виявила в даних, зібраних радіометром, 389 випадків реєстрації сфериків – більш високочастотних електромагнітних хвиль (600 МГц – 1,2 ГГц), які також утворюються при грозовому розряді. Це не відповідає версії про те, що швидкість поширення розрядів на Юпітері менша, ніж на Землі, через що низькочастотна компонента радіовипромінювання переважатиме над високочастотної.



Розподіл спалахів блискавок на Юпітері, які зареєстрували різні апарати

Зіставлення цих даних з даними, отриманими іншими апаратами, дозволило побудувати карту появи грозових розрядів. Виявилося, що спалахи блискавок, які часто виникали в полярних областях, практично були відсутні поблизу екватора, а найбільша частота грозових розрядів спостерігалася в північній півкулі, вище 40 широти.

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