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      Науковці створили новий метод терапії, який вбиває рак за лічені секунди

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      Новий вид променевої терапії
      Новий вид променевої терапії / oncoportal.net

      Фахівці Стенфордського університету розробили новий революційний метод променевої терапії, що дозволяє значно скоротити час опромінення ракових пухлин. Новий метод здатний вбивати рак за секунди.

      Про це повідомляє Eurek Alert.

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      Створений метод впливу на ракові клітини, отримав назву PHASER в основу цього ноу-хау лягла фізика високих енергій. Вчені розповіли про те, що використання цього виду променевої терапії дозволить онкохворим проходити всього 2-3 сеанси променевої терапії, при цьому сам сеанс триватиме лічені секунди. Сьогодні при лікуванні раку пацієнти проводять під опроміненням по кілька хвилин.

      Новий метод променевої терапії
      Новий метод лікування раку є ефективнішим і безпечнішим

      Променева терапія – один з найбільш ефективних методів боротьби з раком, однак вона також ушкоджує здорові тканини, що загрожує численними побічними реакціями. Розробники додали, що нова методика забезпечує дуже точне дію променя, не вбиваючи здорових клітин, що є сусідніми з раковими.

      Очікується, що діюча система готова до клінічних випробувань і з'явиться протягом найближчих 3-5 років.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Онкозахворювання Лікування
      Джерело: 24 Канал
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