Науковці створили новий метод терапії, який вбиває рак за лічені секунди

Фахівці Стенфордського університету розробили новий революційний метод променевої терапії, що дозволяє значно скоротити час опромінення ракових пухлин. Новий метод здатний вбивати рак за секунди.

Про це повідомляє Eurek Alert.

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Створений метод впливу на ракові клітини, отримав назву PHASER в основу цього ноу-хау лягла фізика високих енергій. Вчені розповіли про те, що використання цього виду променевої терапії дозволить онкохворим проходити всього 2-3 сеанси променевої терапії, при цьому сам сеанс триватиме лічені секунди. Сьогодні при лікуванні раку пацієнти проводять під опроміненням по кілька хвилин.



Новий метод лікування раку є ефективнішим і безпечнішим

Променева терапія – один з найбільш ефективних методів боротьби з раком, однак вона також ушкоджує здорові тканини, що загрожує численними побічними реакціями. Розробники додали, що нова методика забезпечує дуже точне дію променя, не вбиваючи здорових клітин, що є сусідніми з раковими.

Очікується, що діюча система готова до клінічних випробувань і з'явиться протягом найближчих 3-5 років.

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