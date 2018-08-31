Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
Дослідники з США розробили знеболювальне AT-121, яке має сильніший ефект за морфін, але не викликає звикання і небезпечних побічних ефектів.
Про це повідомляє видання Science Alert.
Вчені сподіваються, що новий препарат допоможе скоротити кількість смертей, спричинених через передозування сильних знеболювальних.
Читайте також: Чи можна їсти "здорові" частини запліснявілих продуктів
Адже лише у США у 2012 році через застосування опіоїдних анальгетиків померли понад 16 тисяч осіб.
Нова розробка впливає на Μ-опіоїдні рецептори (МОР) і рецептори ноціцептіну (білкові молекули в нейронах головного мозку).
МОР є мішенями для традиційних знеболювальних, а рецептори ноціцептіну беруть участь у розвитку звикання і залежності.
Нове знеболювальне не викликає залежності
Науковці випробували препарат на макаках. З'ясувалось, AT-121 надавав знеболювальну дію, схожу на дію морфіну при концентраціях в сотню разів менших, ніж зазвичай.
Препарат суттєво знизив рівень залежності тварин від оксикодону (напівсинтетичний опіоід). Високі дози AT-121 не викликали таких побічних дій, як пригнічення дихання і порушення в діяльності серцево-судинної системи.
Далі науковці планують випробувати препарат на людях, які використовують морфін.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.