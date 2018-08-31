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Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів

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Сильніше за морфій знеболювальне
Сильніше за морфій знеболювальне / sciencealert.com

Дослідники з США розробили знеболювальне AT-121, яке має сильніший ефект за морфін, але не викликає звикання і небезпечних побічних ефектів.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Вчені сподіваються, що новий препарат допоможе скоротити кількість смертей, спричинених через передозування сильних знеболювальних. 

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Адже лише у США у 2012 році через застосування опіоїдних анальгетиків померли понад 16 тисяч осіб.

Нова розробка впливає на Μ-опіоїдні рецептори (МОР) і рецептори ноціцептіну (білкові молекули в нейронах головного мозку).

МОР є мішенями для традиційних знеболювальних, а рецептори ноціцептіну беруть участь у розвитку звикання і залежності.

Нове знеболювальне не викликає залежності

Нове знеболювальне не викликає залежності

Науковці випробували препарат на макаках. З'ясувалось, AT-121 надавав знеболювальну дію, схожу на дію морфіну при концентраціях в сотню разів менших, ніж зазвичай.

Препарат суттєво знизив рівень залежності тварин від оксикодону (напівсинтетичний опіоід). Високі дози AT-121 не викликали таких побічних дій, як пригнічення дихання і порушення в діяльності серцево-судинної системи.

Далі науковці планують випробувати препарат на людях, які використовують морфін.

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Теги: Здоров'я Профілактика захворювань Ліки Медицина
Джерело: 24 Канал
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