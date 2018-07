Вчені з Університету Вайомінга винайшли препарат від ожиріння, в основ якого є капсаїцин – компонент, що надає гострого смаку перцю чилі.

Засіб уже успішно випробували на мишах, йдеться на щорічних зборах Товариства з вивчення харчової поведінки (Society for the Study of Ingestive Behavior) у Флориді.

Читайте також: Вчені здивували заявою про наслідки ожиріння

Препарат назвали метабоцином, він здатний взаємодіяти з рецептором TRPV1 – білок, який відомий як частина систем регуляції температури тіла і сприйняття болю, у тому числі печіння, викликаного капсаїцином.

Компонент засобу метабоцину активує цей рецептор, таким чином впливає на клітини білої жирової тканини. Під впливом капсаїцину біла тканина починає на буру жирову тканину, що дозволяє спалювати жир.

Метабоцин випробували на мишах, яких годували висококалорійною їжею. Він не змусив мишей вживати меншу кількість їжі, проте стримував набір зайвої ваги. Метабоцин перешкоджав збільшенню рівня глюкози, аланінамінотрансферази (білкового ферменту) і холестерину в крові – при ожирінні концентрація цих речовин в крові підвищується.



Науковці створили препарат від ожиріння

Препарат не викликав у гризунів помітних побічних ефектів.

Проте вчені зазначають, що гостру їжу, яка приправлена перцем чилі, не можна вважати окремим засобом від ожиріння.