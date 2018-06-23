Науковці створили унікальну суперздорову каву

У світі здорового харчування та суперфудів, схоже, з'явився новий тренд – кава з броколі, тобто до цього напою додають ту саму зелену капусту. А відзначилися таким нововведениям австралійські вчені із Організації наукових і промислових досліджень Співдружності націй.

Відповідну інформацію організація оприлюднила на своєму офіційному сайті.

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Як зазначається, науковці винайшли порошок із броколі, який слід додавати до кави. А причиною такого кроку стало те, що австралійці не споживають достатню кількість овочів, як рекомендує їхнє міністерство здоров’я.

Цей порошок на 100% складається з броколі, тобто для його виробництва застосовується ціла капустина. Крім того, для створення броколі-порошку застосовуються такі процеси, які у підсумку зберігають натуральний колір, запах і поживні речовини, що є притаманними свіжій броколі.

Мері Енн Огестін, яка очолила дослідження, підкреслює, що броколі-порошок містить багато білка й клітковини, а також є багатим на так звані "біоактивні фітохімічні речовини", які позитивно впливають на здоров'я.

Водночас вона додає, що такий порошок вже використовувався для виробництва екструдованих снеків із високим вмістом овочів. Також цей продукт, за її словами, може допомогти фермерам зменшити кількість "непривабливих" овочів, які потрапляють у смітник, ще не діставшись до прилавків.

До слова, одне із кафе австралійського Мельбурна вже додало до свого меню латте з броколі-порошку: відгуки були як позитивними, так і негативними. До прикладу, користувачі у соцмережах переконують, що смак такого напою – просто-таки огидний, інші юзери припускають, що кава з броколі – це не що інше, як суп.

Розробники зі свого боку зауважили, якщо така кава більшості не припаде до смаку, то вищезазначений порошок можна буде додавати до смузі, супів, випічки як спосіб приховати броколі від вередливих дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії з’явився незвичний KitKat, який виробляють із рубінового шоколаду.