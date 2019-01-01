Науковці створили вакцину від ожиріння

Вчені з Університету Копенгагена в Данії з'ясували, що білок інтерлейкін 6 (IL-6), який може діяти як протизапальний може працювати як пусковий механізм для процесу спалювання великої кількості підшкірного жиру.

Про це повідомляє сайт університету.

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Дослідники з'ясували, що синтез цього білка в організмі значно збільшується під час фізичних навантажень. На основі цих даних біологи розробили препарат, одна ін'єкція якого може "обдурити" організм і змусити клітини і м'язи тіла активно позбавлятися від підшкірного жиру.



Препарат допоможе спалювати жир без фізичних навантажень

Вчені відзначають, що після випробувань вакцини від ожиріння на людях можна буде схуднути, не встаючи при цьому з дивана.

Особливість такої вакцини полягає в тому, що IL-6 є своєрідним енергетичним регулятором і може "по команді" перенаправляти енергію, "накопичену" в організмі на спалювання жиру. Дослідники вже довели, що ін'єкція додаткової кількості IL-6 в організм запускає "ланцюгову реакцію" по спалюванню жирів і вуглеводів, і тепер чекають схвалення для початку випробувань на живих організмах.

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