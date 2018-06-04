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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Науковці відкрили один із найбільших транснептунових об'єктів

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Науковці відкрили один із найбільших транснептунових об'єктів
Науковці відкрили один із найбільших транснептунових об'єктів / Фото з вільних джерел

Астрономи відкрили новий транснептуновий об'єкт 2017 OF69. Це одне із найбільших небесних тіл такого типу, які відомі на сьогодні науковцям.

Про це повідомляється на сайті Центру малих планет.

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Нове небесне тіло виявили 26 липня 2017 року за допомогою 8,2-метрового телескопа обсерваторії Мауна-Кеа, в подальшому відкриття було підтверджено спостереженнями на 4,3-метровому телескопі DCT і 6,5-метровому "Магелановому телескопі". На момент відкриття об'єкт мав блиск 20,3 зоряної величини і знаходився з боку сузір'я Орла.

Варто зазначити, що 2017 OF69 робить один оберт навколо Сонця за 249 років, наближаючись до Сонця на 31,3 астрономічних одиниці і віддаляючись на 47,8 астрономічних одиниці. Об’єкт відноситься до класу плутіно – транснептунових об'єктів, які знаходяться в орбітальному резонансі 2:3 з Нептуном. Розміри об'єкта оцінюються в 400-700 кілометрів, в залежності від оцінки його абсолютної зоряної величини.

2017 OF69
Розміщення 2017 OF69 відносно інших небесних об'єктів

Транснептунові об'єкти та об'єкти з хмари Оорта складно спостерігати, оскільки вони знаходяться на величезних відстанях від нас – порядка десятків відстаней між Землею і Сонцем. Однак їх вивчення дозволяє краще визначити еволюцію ранньої Сонячної системи. Зокрема, орбіти цих небесних тіл можуть вказувати на існування невідомих нам масивних об'єктів, наприклад "планети Х".

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Що таке транснептунові об’єкти? Це небесні тіла Сонячної системи, які здебільшого (чи постійно) перебувають поза орбітою Нептуна. За визначенням Лабораторії динаміки сонячної системи, велика піввісь їхньої орбіти перевищує велику піввісь орбіти Нептуна (30,1 аастрономічної одиниці). На кінець 2016 року відкрито 2302 транснептунові об’єкти.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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