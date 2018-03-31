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Науковці відтворили обличчя кроманьйонця: фото

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Науковці відтворили обличчя кроманьйонця
Науковці відтворили обличчя кроманьйонця / Фото з відкритих джерел

Антропологи відтворили зовнішність кроманьйонця за його черепом, обличчя чоловіка було вкрите гулями.

Про це пише "La voix du nord".

Науковцям вдалось відтворити зовнішність кроманьйонця "Cro-Magnon 1", череп якого виявили у 1868 році у Франції. Зокрема, вчені припустили, що його обличчя, було вкрите гулями. Найімовірніше, це могли бути доброякісні пухлини.

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Рештки черепа датуються періодом близько 28 тисяч років до нашої ери і належать дорослому чоловікові. З досліджень вчених, кроманьйонець, імовірно, помер у віці 50 років. На черепі чоловіка знайшли кругле поліциклічне остеолитичне ураження.

Завдяки методам комп'ютерної томографії та мікро-КТ вчені встановили, що на лобовій кістці черепа відбулась часткова резорбція – розсмоктування кісткової тканини.

Тож всі ці результати досліджень вказують, що там була велика пухлина, що росте з шванівських клітин. Сьогодні це найпоширеніше спадкове захворювання, що призводить до виникнення пухлин у людини.

Науковці відтворили обличчя кроманьйонця

Науковці відтворили обличчя кроманьйонця

Теги: LifeStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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