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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Медицина

Науковці винайшли несподіваний спосіб лікування раку

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Лікування раку
Лікування раку / racurs.ua

Летальний тип раку головного мозку гліобластому можна лікувати небезпечним вірусом – генетично модифікованим вірусом поліомієліту.

Якщо модифікований вірус поліомієліту, який у дикій формі викликає важке і смертельно небезпечне інфекційне захворювання центральної нервової системи, вводити прямо у мозок, це спровокує підвищену імунну відповідь, результатом якої стане загибель ракових клітин, передає Science Аlert.

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Як відомо, гліобластома є найпоширенішою злоякісною пухлиною головного мозку – зазвичай, пацієнти живуть з нею менше 18-20 місяців, а при рецидиві тривалість життя не перевищує одного року.

Та 21% пацієнтів, які пройшли експериментальну терапію, жили ще протягом 3 років, тоді як серед людей, які отримували стандартні препарати, стільки ж часу прожили лише 4%,
– йдеться у публікації Science Аlert.

До слова, науковці випробували нову методику, завдяки якій змогли продовжити середню тривалість життя хворих на найбільш агресивну форму пухлини мозку – мультиформну гліобластому.

Що таке поліомієліт? Це гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба здатна перебігати з ураженням центральної нервової системи, з виникненням парезів і паралічів, іноді захворювання може закінчуватися смертю хворого.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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