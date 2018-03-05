Науковці винайшли унікальний акумулятор, який може працювати за будь-яких погодних умов

Китайські вчені із Фуданського університету в Шанхаї створили унікальний акумулятор, який не боїться температури в -70 градусів за Цельсієм. Відомо, що інші літій-іонні батареї не витримують таких погодних умов, відтак не здатні виконувати свої функції.

Про це повідомляє видання Science News.

Нова розробка китайських вчених дозволить створити універсальні акумулятори, які зможуть функціонувати в найхолодніших місцях Землі та навіть в Космосі.

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За словами інженерів, звичайний літій-іонний акумулятор складається з електродів, які розмежовані пористим сепаратором з електролітом. Заряд переносить позитивно заряджений іон літію. Відтак при пониженні температури іонам складніше "пробиватися" в електролітний матеріал. Саме через такі властивості звичайний акумулятор є менш ефективним при низьких температурах.

Водночас нова батарея містить особливий вид електроліту, що забезпечує легке переміщення іонів між електродами навіть при екстремальних температурах. Акумулятор утримує 70% заряду, як при кімнатній температурі, так і при -70 градусах Цельсія, в той час, як звичайна батарея може виробляти лише 12% енергії при -40 градусах.

Розробники представили свій винахід 28 лютого. Наразі проводяться тестування нового акумулятора. Деякі із науковців припускають, що нова батарея потребуватиме багато часу для доопрацювання неполадок.