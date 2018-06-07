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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Науковці випадково створили "психопата"

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Штучний інтелект Норман
Штучний інтелект Норман / MIT

Дослідники із Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили штучний інтелект із психічними відхиленнями. Науковці стверджують, що не планували створення психопата, а лише дозволяли йому робити вибір у певних ситуаціях.

Про це йдеться на офіційному сайті MIT.

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MIT Media Lab створили Нормана (саме таку назву отримав штучний інтелект) для того, аби дослідити, як "випадковість" може направити навчання нейромережі не за планом, та вивчити цей процес. Варто зазначити, що Норман робить підписи до картинок в інтернеті і для цього використовує метод глибокого машинного навчання, який генерує текстовий опис зображення.

Штучний інтелект перевірили на чорнильних тестах Роршаха (де потрібно розповісти про те, які асоціації викликають чорнильні плями) і порівняли опис Нормана з відповідями пацієнтів-психопатів, і вони виявилися схожими. Там де стандартний штучний інтелект бачить "групу птахів, що сидять на гілці дерева", Норман описує картинку як "померла людина" і таких прикладів багато.

Дослідники не спеціально створили Нормана з психічними відхиленнями, вони лише дозволяли йому робити свій вибір в певних ситуаціях. Група вчених підкреслює, яка небезпека може виникнути, якщо в алгоритм потраплять "неправильні" дані.

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Теги: Новини США Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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