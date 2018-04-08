Науковці виростили овочі в Антарктиді: захопливі фото

В Антарктиді дослідники втілили один із важливих проектів – виростили овочі без землі. Вчені опублікували фото першого врожаю.

Німецькі науковці зі станції Neumayer III похизувались значними результатами, передає Deutsche Welle.

Читайте також: Екс-працівник NASA показав дивовижні знімки міст, зроблених з супутника

Дослідження провели в рамках космічного проекту, запровадженого NASA. Вчені планують в майбутньому спробувати вирощувати продукти на інших планетах. Відтак перший експеримент провели в Антарктиді, де вже зібрали перший врожай. Рослини росли без денного світла та землі.

Загалом науковці зібрали 3,6 кілограма салату, 18 огірків та 70 редисок. Овочі виросли у високотехнологічній теплиці. Оскільки в Антарктиді температура повітря сягає більше ніж -20 градусів за Цельсієм, успіх вчених не залишає сумнівів.



Теплиця в Антарктиді



Високотехнологічна теплиця



Овочі, вирощені в Антарктиді



Редиска