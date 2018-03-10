Науковці виявили діамант з льодом всередині, який має позаземне походження

Вчені знайшли алмаз, всередині якого зберігався шматок льоду, котрий міг сформуватись лише у позаземних умовах. Таким чином, науковці вперше виявили на планеті лід з великою щільністю, відомий як "лід-VII".

Про це повідомляє журнал Science.

Раніше такий лід вчені отримували внаслідок лабораторних досліджень. Звичайний лід, у який перетворюється вода при мінусовій температурі, у науці відомий як "лід-I" через щільність. Молекули такого льоду мають шестикутну форму.

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Молекули "льоду-VII" мають кубічну молекулярну форму і речовина завдяки цьому має щільність удвічі вищу, ніж звичайний лід.

Дослідники виявили знахідку випадково: під час робіт на глибині між 400 та 600 км під земною корою знайшли алмаз. Лише при його дослідженні було встановлено, що він містить "лід-VII".

Вчені зазначають, що у цих умовах звичайний лід не міг би утворитись.