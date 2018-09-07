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Науковці виявили ідеальний об'єкт для досліджень телескопа James Webb

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Науковці виявили ідеальний об'єкт для досліджень телескопа James Webb
Науковці виявили ідеальний об'єкт для досліджень телескопа James Webb / Фото з вільних джерел

Астрономи виявили екзопланету, яка в два рази більша за Землю. Окрім того, новий об'єкт може стати ідеальним кандидатом для спостережень за допомогою космічного телескопа James Webb, запуск якого запланували на 2021 рік.

Про це повідомляється в статті, опублікованій на сайті ArXiv.org.

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Канадська дослідниця Меррін Петерсон разом з колегами аналізувала останній набір даних, отриманих телескопом Kepler в ході місії K2. Дослідники виявили періодичні провали в кривій блиску зірки Wolf 503, яка знаходиться в сузір'ї Діви і віддалена від Землі на 145 світлових років. Це помаранчевий карлик спектрального класу K3.5V, який по масі трохи поступається Сонцю. Навколо нього, як показав аналіз, обертається планета, що отримала назву Wolf 503b – саме вона викликала регулярні зміни блиску зірки. Її радіус всього в два рази більший, ніж у Землі, проте знаходиться вона майже в 10 разів ближче до світила, ніж Меркурій до Сонця.

Щоб переконатися в достовірності відкриття, вчені отримали знімки системи в Паломарської обсерваторії, а також перевірили архівні дані. Це дозволило відкинути гіпотезу про можливу зірку-компаньйона.

Wolf 503b
Порівняння розмірів Землі, Wolf 503b і Нептуна

У майбутньому астрономи мають намір виміряти променеву швидкість Wolf 503, щоб визначити масу планети: чим вона більше, тим сильніше буде її гравітаційний вплив на світило. Знаючи масу Wolf 503b та її радіус, дослідники зможуть оцінити її щільність, що, в свою чергу, розповість про можливу будову небесного тіла. Наприклад, щоб бути схожою на Землю, вона повинна мати в 14 разів більшу масу. Якщо ж це "міні Нептун", то ця величина буде набагато меншою.

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В майбутньому Wolf 503 стане ідеальним кандидатом для дослідження за допомогою телескопа James Webb, запуск якого намічений на 2021 рік. Наразі відомо досить мало планет схожого розміру, які оберталися б навколо таких яскравих зірок – частіше вони зустрічаються у більш тьмяних червоних карликів. Під час транзиту – проходження між зіркою і спостерігачем – James Webb завдяки яскравості зірки зможе отримати спектр її атмосфери, що дозволить вченим визначити її склад.

Що таке екзопланета? Це планета за межами Сонячної системи, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором. Першу екзопланету виявили у 1988 році. На сьогодні відомо 3 500 таких об’єктів, при цьому лише незначна частина з них здатна підтримувати життя.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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