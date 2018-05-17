03:36
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 11°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
  • понеділок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Космос
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Науковці виявили кисень, який почав формуватися 13,5 мільярдів років тому

216 Читать новость на русском
Науковці виявили кисень, який почав формуватися 13,5 мільярдів років тому
Науковці виявили кисень, який почав формуватися 13,5 мільярдів років тому / Фото з вільних джерел

Астрономи виявили галактику, в якій кисень з’явився через всього 500 мільйонів років після Великого вибуху. Окрім того, відкрита вченими галактика, стала й найвіддаленішою галактикою із надійно встановленою відстанню. Моделі показують, що перші зірки в ній почали формуватися понад 13,5 мільярдів років тому.

Про це повідомляє журнал Nature.

Читайте також: Виявили чорну діру, що пожирає речовини з рекордною швидкістю

Міжнародна група астрономів під керівництвом Такуя Хашимото з Університету Саньо в Осаці спостерігала на телескопі ALMA за віддаленою галактикою MACS1149-JD1 і виявила дуже слабке світіння іонізованого кисню. Внаслідок розширення Всесвіту довжина хвилі спочатку інфрачервоного випромінювання за час його подорожі в просторі збільшилася більш, ніж в десять разів. Червоне зміщення джерела вказало, що зареєстрований вченими сигнал був виданий 13,3 мільярда років тому, або лише через 500 мільйонів років після Великого вибуху. Це найбільша відстань, на якій будь-коли реєструвався кисень, і його присутність свідчить, що в цій галактиці повинні існувати і молодші покоління зірок.

Ми бачимо цю галактику в епоху, коли Всесвіту було всього 500 мільйонів років і виявляється, що в цей час вона вже була населена зрілими зірками. Тому ми можемо використовувати цю галактику для зондування більш раннього, повністю невідомого періоду космічної історії, – зауважив другий автор статті Ніколя Лапорт.

Таким чином, MACS1149-JD1 змушує вчених поставити собі питання про те, коли виникли перші галактики. Вік відкритого ними об'єкта вказує на те, що вони існували задовго до тієї епохи, на якій ми здатні зараз їх реєструвати.

Читайте також: Вчені виявили ознаки існування океану на супутнику Юпітера

У минулому найвіддаленіший кисень був виявлений в галактиці, яка народилася через 700 мільйонів років після Великого вибуху. Його кількість, згідно з оцінками дослідників, виявилося приблизно в десять разів менше кількості кисню в Сонці.

Що таке Великий вибух (або Теорія Великого вибуху)? Теорія про ранню стадію еволюції Всесвіту з надзвичайно щільного та гарячого стану, який існував приблизно 13,8 мільярда років тому. Екстраполяція астрономічних спостережень у минуле вказує на те, що Всесвіт розширився з початкового стану, в якому вся матерія та енергія мали величезну температуру та густину. Фізики не мають єдиного погляду на те, що саме передувало початковому станові. Однією з можливих гіпотез є гравітаційна сингулярність.

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 17 травня: обстріл школи у Світлодарську, у Раді ухвалили важливі закони
17 травня, 22:38 Головні новини 17 травня: обстріл школи у Світлодарську, у Раді ухвалили важливі закони
2195
Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
17 травня, 22:01 Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку
Блог Медіа 220
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
17 травня, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 833
17 травня, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1269
Вибори і компромат: чи потоплять
17 травня, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1277
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук