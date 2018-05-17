Науковці виявили кисень, який почав формуватися 13,5 мільярдів років тому

Астрономи виявили галактику, в якій кисень з’явився через всього 500 мільйонів років після Великого вибуху. Окрім того, відкрита вченими галактика, стала й найвіддаленішою галактикою із надійно встановленою відстанню. Моделі показують, що перші зірки в ній почали формуватися понад 13,5 мільярдів років тому.

Про це повідомляє журнал Nature.

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Міжнародна група астрономів під керівництвом Такуя Хашимото з Університету Саньо в Осаці спостерігала на телескопі ALMA за віддаленою галактикою MACS1149-JD1 і виявила дуже слабке світіння іонізованого кисню. Внаслідок розширення Всесвіту довжина хвилі спочатку інфрачервоного випромінювання за час його подорожі в просторі збільшилася більш, ніж в десять разів. Червоне зміщення джерела вказало, що зареєстрований вченими сигнал був виданий 13,3 мільярда років тому, або лише через 500 мільйонів років після Великого вибуху. Це найбільша відстань, на якій будь-коли реєструвався кисень, і його присутність свідчить, що в цій галактиці повинні існувати і молодші покоління зірок.

Ми бачимо цю галактику в епоху, коли Всесвіту було всього 500 мільйонів років і виявляється, що в цей час вона вже була населена зрілими зірками. Тому ми можемо використовувати цю галактику для зондування більш раннього, повністю невідомого періоду космічної історії, – зауважив другий автор статті Ніколя Лапорт.

Таким чином, MACS1149-JD1 змушує вчених поставити собі питання про те, коли виникли перші галактики. Вік відкритого ними об'єкта вказує на те, що вони існували задовго до тієї епохи, на якій ми здатні зараз їх реєструвати.

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У минулому найвіддаленіший кисень був виявлений в галактиці, яка народилася через 700 мільйонів років після Великого вибуху. Його кількість, згідно з оцінками дослідників, виявилося приблизно в десять разів менше кількості кисню в Сонці.

Що таке Великий вибух (або Теорія Великого вибуху)? Теорія про ранню стадію еволюції Всесвіту з надзвичайно щільного та гарячого стану, який існував приблизно 13,8 мільярда років тому. Екстраполяція астрономічних спостережень у минуле вказує на те, що Всесвіт розширився з початкового стану, в якому вся матерія та енергія мали величезну температуру та густину. Фізики не мають єдиного погляду на те, що саме передувало початковому станові. Однією з можливих гіпотез є гравітаційна сингулярність.