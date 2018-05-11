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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Науковці виявили найповільніший перехідний пульсар

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Науковці виявили найповільніший перехідний пульсар
/ N+1

Астрономи повідомили, що унікальний "спалахуючий пульсар" – нейтронна зірка, яка періодично переживає короткочасні спалахи гама- та рентгенівського випромінювання – може бути таким самий повільним перехідним мілісекундним пульсаром із тих, які наразі відомі.

Про це повідомляється в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

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Перехідні пульсари представляють собою рідкісний клас нейтронних зірок, які переходять від рентгенівських до радіо- пульсацій і назад протягом декількох років.

Вперше "спалахуючий пульсар" (GRO J1744-28) був помічений астрономами в 1995 році під час спостережень на космічній обсерваторії Compton Gamma Ray Observatory, другій з "великих обсерваторій" NASA після "Хаббла". Це нейтронна зірка, яка поглинає матеріал свого компаньйона, невеликої зірки з масою 0,07 – 0,2 сонячних мас.

Спочатку увагу вчених привернула схожість багатьох характеристик джерела з властивостями джерел повторюваних гамма-сплесків. Пізніше вчені прийшли до висновку, що GRO J1744-28 поєднує в собі властивості трьох типів рентгенівських джерел: рентгенівських пульсарів, барстерів (спалахуючих джерел) і джерел з квазіперіодичними змінами світіння з характерним, але не сталим періодом. У період активності вченим вдається спостерігати до 20 спалахів в годину.

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Автори нової роботи під керівництвом Джеймі Курта з Саутгемптського університету вважають, що "спалахуючий пульсар" можна віднести до класу мілісекундних пульсарів і що це найповільніший перехідний пульсар з відомих. Астрономи проаналізували дані космічної обсерваторії RXTE, яка була виведена з орбіти в кінці квітня.

Магнітні поля
Магнітні поля "спалахуючого пульсару"

Аналіз спостережень показав, що нейтронна зірка обертається з періодом пів секунди – майже в 100 разів повільніше, ніж інші відомі перехідні пульсари. При цьому магнітне поле об'єкта навпроти майже в 100 разів сильніше, ніж у аналогічних джерел – близько 2-50 × 1010 гаус.

Поведінка GRO J1744-28 вказує на те, що в минулому він міг "відригнути" матерію компаньйона, викинувши частину падаючої на неї речовини назад в космос. Це характерно для перехідних пульсарів. При цьому дослідники не можуть пояснити, чому нейтронна зірка обертається так повільно – зазвичай акреція зменшує період обертання, проте у випадку з "спалахуючим пульсаром" цей механізм, відзначають астрономи, ймовірно не спрацював.

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В майбутньому автори роботи мають намір підтвердити, що GRO J1744-28 є перехідним пульсаром. Для цього необхідні додаткові спостереження в радіо- та рентгенівському діапазоні.

Що таке пульсар? Це космічне джерело електромагнітного випромінювання, що реєструється на Землі у вигляді імпульсів – сплесків, які періодично повторюються. Джерелом імпульсів вважається нейтронна зоря з потужним магнітним полем, яка обертається і має вузькоспрямоване випроміннювання. Варто зазначити, що перший пульсар у 1967 році відкрили Джоселін Белл та Ентоні Х'юїш.

Теги: Космос Техно NASA
Джерело: 24 Канал
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