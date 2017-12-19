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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Науковці виявили неочікуваних творців земної атмосфери

13:51, сьогодні 1580 Читать новость на русском
Гриби допомогли планеті
Гриби допомогли планеті / Getty Images

Вчені провели низку дослідів та з’ясували, що гриби були одними з творців земної атмосфери

Про це повідомляє Naked science.

Науковці пояснили, що рослини не змогли б наповнити атмосферу киснем, якби не симбіоз з грибами, які забезпечили їх фосфором. Віддаючи їм частину своєї синтезованої органіки, вони отримували натомість мінерали, які багато грибів були здатні розчиняти.

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Для підтвердження своєї гіпотези вчені провели експерименти, показавши, що сучасні представники древніх ліній грибів дійсно забезпечують рослинам приплив мінералів, від інтенсивності якого залежить інтенсивність фотосинтезу і виділення кисню.

Також подібний висновок зробили і після комп'ютерного моделювання клімату Палеозою. Робота показала, що інтенсивність обміну вуглецю і мінералів між рослинами і грибами суттєво впливала на клімат цілої планети – за рахунок зміни інтенсивності поглинання вуглекислого газу і виділення вільного кисню.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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