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Науковці виявили новий підтип розсіяного склерозу

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Розсіяний склероз
Розсіяний склероз / platfor.ma

Раніше медики вважали, що загибель нейронів відбувається через руйнування мієлінової оболонки – електроізолюючими стрічки, яка спірально обертає аксон (відросток нервової клітини). Та дані нового дослідження поставили під сумнів цю гіпотезу.

Про це розповіли американські науковці з клініки Клівленда, які проаналізували сотню вражених розсіяним склерозом мізків, виявили новий підтип, що сприяє втраті нейронів, не атакуючи мієлін, йдеться у журналі Lancet Neurology.

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Спершу органи сканували за допомогою МРТ, а потім провели аутопсію. 12 донорських органів показали ознаки традиційного розсіяного склерозу, ще 12 – симптоми нового підтипу. Його назвали міелокортікальним розсіяним склерозом. 

Обидва типи склерозу спричинили порушення у спинному мозку і корі, проте пошкодження білої речовини проявилося тільки в мозку з відомим типом – розсіяним склерозом.

 

Зрізи мозку

Зрізи мозку з традиційним розсіяним склерозом (зліва) і міелокортікальним розсіяним склерозом (праворуч)

В обох випадках спостерігались ознаки, характерні для дегенерації мозку – зменшилися щільність нейронів і товщина кори. Тобто втрата нейронів при новому підтипі розсіяного склерозу може відбуватися і без поразки мієлінової оболонки.

Відкриття демонструє необхідність створення нових стратегій діагностики для виявлення міелокортікального розсіяного склерозу та нових способів лікування.

Що таке розсіяний склероз? Це хронічне захворювання центральної нервової системи, при якому імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви (мієлінова оболонка). Внаслідок цього руйнується взаємозв’язок між мозком та іншими частинами тіла, запускається незворотний процес, через який пошкоджуються нерви. Входить у трійку найпоширеніших захворювань у світі. У групі ризику – молоді люди віком від 18 до 40 років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина дослідження
Джерело: 24 Канал
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