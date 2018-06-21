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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Науковці виявили новий вид раку

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Вчені виявили новий вид раку
Вчені виявили новий вид раку / hindustantimes.com

Американські вчені з Мічиганського університету виявили новий підтип раку передміхурової залози – метастазуючі пухлини зі зміненим геном.

Науковці проаналізували 360 видів ДНК у хворих на рак простати, пише The Hindostan Times.

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Вони встановили що на останніх стадіях цього захворювання в 7% випадків спостерігаються зміни в гені CDK12. Такі порушення можуть відігравати роль у метастазуванні пухлини.

Вчені припускають, що для лікування цього типу онкозахворювання потрібно використовувати лікарські препарати виду інгібіторів імунних контрольних точок.

Завдяки цим медикаментам імунна система організму зможе краще розпізнати уражені клітини та направляти до клітин, які можуть знищити цей рак.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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