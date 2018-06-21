Науковці виявили новий вид раку

Американські вчені з Мічиганського університету виявили новий підтип раку передміхурової залози – метастазуючі пухлини зі зміненим геном.

Науковці проаналізували 360 видів ДНК у хворих на рак простати, пише The Hindostan Times.

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Вони встановили що на останніх стадіях цього захворювання в 7% випадків спостерігаються зміни в гені CDK12. Такі порушення можуть відігравати роль у метастазуванні пухлини.



Вчені припускають, що для лікування цього типу онкозахворювання потрібно використовувати лікарські препарати виду інгібіторів імунних контрольних точок.

Завдяки цим медикаментам імунна система організму зможе краще розпізнати уражені клітини та направляти до клітин, які можуть знищити цей рак.

До слова, деякі продукти здатні боротися з багатьма захворюваннями, особливо з раком, тому їх потрібно регулярно вживати.