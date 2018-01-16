Науковці визначили найбільш депресивний день 2018-го

У 2018-му понеділок, 15 січня, науковці визначили як найбільш депресивний день усього року.

Про це повідомляє The Sun.

Цей день ще називають "синім понеділком". Щоб визначити його науковці звертають увагу на кілька факторів: погоду, рівень витрат (зокрема, різницю між боргом та платоспроможністю), кількість часу від Різдва, тривалість сонячного дня.

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"Синій понеділок", за словами науковців, славиться особливо депресивним настроєм, невдалими рішеннями, низьким рівнем мотивації.

Вони додають, що саме у цей день в людей часто не витримують нерви та повертаються погані звички. Переважно у році цей день випадає саме на середину – кінець січня.