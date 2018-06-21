Науковці вказали на порушення, яке алкоголь викликає у мозку підлітків
Надмірне вживання алкоголю у підлітковому віці може призвести до проблем з пам’яттю у довгостроковій перспективі.
Відповідний висновок зробили науковці з Колумбійського університету.
Вони роз’яснили, що споживання алкоголю у юному віці впливає на префронтальну кору мозку. Більше того, алкоголь негативно впливає на деякі її функції.
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Зокрема, алкоголь призводить до проблем з пам'яттю та провокує подальшу схильність до залежності від нього.
Окрім того дослідники виявили і зміни у низці пірамідальних нейронів, які беруть участь у формуванні поведінки.
Джерело: 24 Канал
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