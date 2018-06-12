Науковці вказали на страхітливу аномалію в Африці

В Африці почали масово вимирати найбільші та найстаріші тисячолітні баобаби.

Про це повідомляє ВВС.

На думку науковці, головна причина загибелі баобабів – раптова зміна клімату, а саме підвищення температури та посухи.

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Вчені назвали вимирання баобабів, які можуть жити по кілька сотень та тисяч років, "подією безпрецедентної величини".

Ми підозрюємо, що смерть колосальних баобабів можна принаймні частково пов'язати з суттєвими змінами кліматичних умов, які особливо помітні у південній Африці,

– пояснив доктор Адріан Патрут.

Підтвердити чи спростувати здогадки науковців мають подальші дослідження.

Мертві або помираючі дерева виявили у Зімбабве, Намібії, Південно-Африканській Республіці, Ботсвані та Замбії.

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