Науковці вперше сфотографували новонароджену планету

Астрономам вперше в історії вдалося сфотографувати планету на етапі її формування – на знімку зафіксували як вона прокладає собі шлях через протопланетарного диск.

Зробити це вдалося науковцям з Інституту астрономії Товариства Макса Планка в Гейдельберзі за допомогою телескопа SPHERE, повідомляє ESO.

Темна пляма в центрі знімку – це маска, яку використовують астрономи, щоб побачити об’єкти на околицях зірки. Довкола плями і видно розпечену матерію, з якої формується планета PDS 70b. На знімку планета відображена яскравою плямою.

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Планета PDS 70b розташована в сузір'ї Кентавра в 370 світлових роках від Землі. Температура на поверхні планети сягає 1000 градусів Цельсія.

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