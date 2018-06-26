Науковці вперше створили інсулінові таблетки

Біотехнологи з США створили інсулінові таблетки, які здатні доставити до організму діабетика необхідну кількість інсуліну.

Дослідник з Гарварду Самір Мітраготрі зазначив, що якщо людина просто вип'є інсулін, то його молекулам доведеться подолати величезну масу перешкод, пише The Guardian.

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Тим більше, передозування інсуліном може нанести непоправної шкоди організму.

За його словами, вони створили своєрідний "швейцарський ніж", у який вбудували необхідні інструменти для захисту інсуліну від загроз, які зустрічаються на шляху до кровотоку.





Таблетки здатні проникати через двоє речей – оболонки, яка стійка до шлункового соку та спеціальної субстанції, яку називають "іонною рідиною".