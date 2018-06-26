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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Науковці вперше створили інсулінові таблетки

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Вчені створили таблетки для лікування діабету
Вчені створили таблетки для лікування діабету / ajp.com.au

Біотехнологи з США створили інсулінові таблетки, які здатні доставити до організму діабетика необхідну кількість інсуліну.

Дослідник з Гарварду Самір Мітраготрі зазначив, що якщо людина просто вип'є інсулін, то його молекулам доведеться подолати величезну масу перешкод, пише The Guardian.

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Тим більше, передозування інсуліном може нанести непоправної шкоди організму.

За його словами, вони створили своєрідний "швейцарський ніж", у який вбудували необхідні інструменти для захисту інсуліну від загроз, які зустрічаються на шляху до кровотоку.



Таблетки здатні проникати через двоє речей – оболонки, яка стійка до шлункового соку та спеціальної субстанції, яку називають "іонною рідиною".

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Ліки Діабет
Джерело: 24 Канал
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