Науковці вперше успішно клонували приматів
05:52, сьогодні 270 Читать новость на русском
Використовуючи ті ж самі інструменти, що і при клонуванні овечки Доллі, науковці з Китаю клонували макак.
Про це пише Science.
Дві ідентичні мавпочки народилися вісім і шість тижнів тому. Вони стали першими приматами, яких клонували не шляхом поділу ембріональної клітини.
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Їх клонували шляхом перенесення генетичної інформації з соматичної клітини в яйцеклітину.
Фактично, успішне клонування цих макак, робить можливим клонування людини.
За словами науковців, їхнє відкриття можна використати для медичних досліджень. Наприклад, щоб вивчити захворювання в популяції генетично ідентичних мавпи.
Джерело: 24 Канал
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