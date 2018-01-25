Науковці вперше успішно клонували приматів

Використовуючи ті ж самі інструменти, що і при клонуванні овечки Доллі, науковці з Китаю клонували макак.

Про це пише Science.

Дві ідентичні мавпочки народилися вісім і шість тижнів тому. Вони стали першими приматами, яких клонували не шляхом поділу ембріональної клітини.

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Їх клонували шляхом перенесення генетичної інформації з соматичної клітини в яйцеклітину.

Фактично, успішне клонування цих макак, робить можливим клонування людини.

За словами науковців, їхнє відкриття можна використати для медичних досліджень. Наприклад, щоб вивчити захворювання в популяції генетично ідентичних мавпи.