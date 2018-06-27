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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Науковці встановили причину найпоширенішого раку

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Вчені встановили причину найпоширенішого раку
Вчені встановили причину найпоширенішого раку / robertneralich.com

Американські вчені визначили 48 генів, які пов’язані зі схильністю жінок до виникнення раку молочної залози.

Нове дослідження фахівці Університет Вісконсин-Мілуокі виявили 14 онкогенів та підтвердили 34 гени, які беруть участь в розвитку пухлин цього виду раку, пише MedicalXpress.

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Науковці провели аналіз даних Атласу ракового геному (англ. The Cancer Genome Atlas, TCGA), в якому містяться відомості про генетичні мутації, що призводять до виникнення раку.

Загалом в обстеженні взяли участь майже 230 тисяч жителів Європи, частина з них була здоровою, інші – хворіли на рак. Вчені виявили гени, які могли бути потенційно залученими у процес розвитку пухлини та гени, які придушують таку активність.

До слова, американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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