Ворожі суперечки між подружжям можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю через можливі зміни в кишківнику.

Результати дослідження вчених Медичного центру Векснера Університету штату Огайо опубліковані в журналі Psychoneuroendocrinology.

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Щоденний стрес, який спричинений сварками в сім'ї, у деяких людей призводить до запалення у кишківнику та розвитку хвороб.



Науковці заявили про небезпеку від подружніх сварок

У дослідженні взяли участь 43 здорові подружні пари віком від 24 до 61 року, які одружені не менш ніж три роки. Учасників опитали про їхні стосунки, а потім закликали обговорити один з одним і спробувати вирішити конфлікт, який може викликати сильні розбіжності (наприклад, що стосується фінансів, дітей, родичів). Пари з'ясовували стосунки наодинці.

Дослідники зняли 20-хвилинні відеоролики 20, потім класифікували на вербальну і невербальну поведінку, особливо виділяючи ворожість, зокрема, драматичні погляди або критику партнера. Крім того, дослідники порівняли аналізи крові, яку взяли до сварки і після.



Сварки призводять до запалення у кишківнику

Науковці вважають, що після особливо сильних подружніх сварок виростає рівень бактерій в крові. Ці самі бактерії потрапляють в кров з кишківника і призводять до змін.