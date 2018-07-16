Науковці здивували корисною властивістю пива

Пиво здатне захищати організм від появи зайвої ваги та знижувати ризики появи серцево-судинних захворювань.

Такого висновку дійшли мексиканські вчені з Центру передових досліджень Національного політехнічного інституту, передає Мaximum.

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Але такий вплив може мати лише безалкогольне пиво і лише у помірній кількості.

Вони провели експеримент, у якому взяли участь 35 осіб віком 20-40 років. Протягом місяця добровольці щодня вживали по 355 мл безалкогольного пива. Перед спостереженням і після у них взяли аналізи.

Виявилось, що в учасників досліду знизився рівень цукру до нормальних показників, а робота підшлункової залози покращилась.

Таким чином, безалкогольне пиво дозволяє тримати себе у формі, знижуючи ймовірність серцево-судинних захворювань.

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