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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Науковці здивували заявою про користь дієтичної газованої води

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Науковці здивували заявою про користь дієтичної газованої води
Науковці здивували заявою про користь дієтичної газованої води / https://vitalupdates.com

Онкологи з Єльського університету провели дослідження і встановили, що активне вживання дієтичної газованої води зменшує ризик смертності.

Дослідження показує, що такі напої знижують ризик смертності від рецидиву раку прямої кишки, пише журнал PLOS One.

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В експерименті, який тривав впродовж семи років, взяли участь тисяча пацієнтів, що пройшли хіміотерапію для лікування важкої аденокарциноми прямої кишки (рак прямої кишки).

Вчені встановили, що у хворих, які вживали не менше 350 мл солодких дієтичних напоїв, зменшився ризик раптової смерті від рецидиву на 46%.

via GIPHY

Науковці показали, що сам по собі перехід від звичайних газованих напоїв до дієтичних, знижує смертність таких пацієнтів на 23%.

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Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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