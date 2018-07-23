Науковці здивували заявою про користь дієтичної газованої води
Онкологи з Єльського університету провели дослідження і встановили, що активне вживання дієтичної газованої води зменшує ризик смертності.
Дослідження показує, що такі напої знижують ризик смертності від рецидиву раку прямої кишки, пише журнал PLOS One.
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В експерименті, який тривав впродовж семи років, взяли участь тисяча пацієнтів, що пройшли хіміотерапію для лікування важкої аденокарциноми прямої кишки (рак прямої кишки).
Вчені встановили, що у хворих, які вживали не менше 350 мл солодких дієтичних напоїв, зменшився ризик раптової смерті від рецидиву на 46%.
Науковці показали, що сам по собі перехід від звичайних газованих напоїв до дієтичних, знижує смертність таких пацієнтів на 23%.
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