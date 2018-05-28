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Науковці здивували заявою про користь ожиріння

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Ожиріння корисне при інфекційних захворюваннях
Ожиріння корисне при інфекційних захворюваннях / sozcu.com.tr

Вчені з Данії встановили зв'язок між шансами вижити у людей з нормальною вагою та у людей, які мають надмірну вагу.

Більше шансів вижити з інфекційними захворюваннями мають пацієнти з ожиріннями, пише The Independent.

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Науковці проаналізували дані понад 35 тисяч людей, яких доставляли до медзакладів впродовж чотирьох років. Вони вивчили випадки смерті за 90 днів після виписки з лікарні.

У людей з надмірною вагою на 40% більше шансів вижити, ніж у пацієнтів з нормальною комплекцією. Цей показник зростав до 50% у людей, які страждали на ожиріння.

Такі дані зберігалися навіть при врахуванні таких факторів як паління, нещодавні зміни ваги або наявність інших хвороб.

via GIPHY

Вчені пояснили це тим, що у людей з надмірною вагою більше запасів енергії, які корисні при загостренні хвороб. Ожиріння пов’язують з хронічною стимуляцією імунної системи, яка певним чином сприяє відновленню організму.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове харчування дослідження
Джерело: 24 Канал
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