Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак
Учені з Єльського центру дослідження раку у США встановили новий метод виникнення рідкісних спадкових форм раку і спосіб з ними боротися.
Науковці встановили, що злоякісні пухлини виникають через порушення процесів відновлення пошкодженої ДНК, пише MedicalXpress.
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Таким чином, дослідники встановили кілька синдромів, які можуть спричинити виникнення раку.
Перший синдром – спадковий лейоміоматоз і нирково-клітинний рак (HLRCC), другий синдром пов'язаний з сукцинат-дегідрогеназаю спадкової парагангліоми і феохромоцитомою. Два стани підвищують ризик появи пухлин, які можуть бути як доброякісними, так і злоякісними.
При цих захворюваннях клітини спричиняють аномальну кількість метаболітів, що беруть участь у біохімічних процесах конвертації вуглеводів, жирів і білків в енергію.
Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак
Проте науковці встановили, що високий рівень метаболітів, у свою чергу, може порушити гомологічну рекомбінацію, яка використовується клітинами для відновлення ДНК.
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