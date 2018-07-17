Учені з Єльського центру дослідження раку у США встановили новий метод виникнення рідкісних спадкових форм раку і спосіб з ними боротися.

Науковці встановили, що злоякісні пухлини виникають через порушення процесів відновлення пошкодженої ДНК, пише MedicalXpress.

Читайте також: Вчені знайшли засіб для профілактики раку

Таким чином, дослідники встановили кілька синдромів, які можуть спричинити виникнення раку.

Перший синдром – спадковий лейоміоматоз і нирково-клітинний рак (HLRCC), другий синдром пов'язаний з сукцинат-дегідрогеназаю спадкової парагангліоми і феохромоцитомою. Два стани підвищують ризик появи пухлин, які можуть бути як доброякісними, так і злоякісними.

При цих захворюваннях клітини спричиняють аномальну кількість метаболітів, що беруть участь у біохімічних процесах конвертації вуглеводів, жирів і білків в енергію.



Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак

Проте науковці встановили, що високий рівень метаболітів, у свою чергу, може порушити гомологічну рекомбінацію, яка використовується клітинами для відновлення ДНК.