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Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак

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Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак
Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак / mednews.cz

Учені з Єльського центру дослідження раку у США встановили новий метод виникнення рідкісних спадкових форм раку і спосіб з ними боротися.

Науковці встановили, що злоякісні пухлини виникають через порушення процесів відновлення пошкодженої ДНК, пише MedicalXpress.

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Таким чином, дослідники встановили кілька синдромів, які можуть спричинити виникнення раку.

Перший синдром – спадковий лейоміоматоз і нирково-клітинний рак (HLRCC), другий синдром пов'язаний з сукцинат-дегідрогеназаю спадкової парагангліоми і феохромоцитомою. Два стани підвищують ризик появи пухлин, які можуть бути як доброякісними, так і злоякісними.

При цих захворюваннях клітини спричиняють аномальну кількість метаболітів, що беруть участь у біохімічних процесах конвертації вуглеводів, жирів і білків в енергію.

Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак
Науковці знайшли спосіб перемогти небезпечний рак

Проте науковці встановили, що високий рівень метаболітів, у свою чергу, може порушити гомологічну рекомбінацію, яка використовується клітинами для відновлення ДНК.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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