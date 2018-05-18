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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Науковці знайшли спосіб, як "вбити" безсмертні ракові клітини

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Вчені знайшли спосіб, як перемогти безсмертні ракові клітини
Вчені знайшли спосіб, як перемогти безсмертні ракові клітини / biotechtimes.org

Вчені зі Швейцарії знайшли спосіб, як перемогти безсмертні ракові клітини в організмі людини.

Науковці встановили два ферменти, які захищають хромосоми від пошкодження активними формами кисню і укорочення теломерів, пише MedicalXpress.

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Теломери є всередині усіх клітин, вони закривають собою кінцеві ділянки хромосом. Таке блокування може допомогти у боротьбі з раковими клітинами, у яких спостерігається висока активність теломеразу.

Це може запобігти втраті генів під час мітозу, оскільки ДНК-полімераза не спроможна синтезувати копію ДНК з самого кінця. Щоразу під час реплікації відбувається вкорочення теломерів.

Теломери відновлюють фермент теломераза. Проте надмірна активність сприяє раку, при якому злоякісні клітини стають практично безсмертними.

Вченим вдалося заблокувати активність сполук у ракових клітинах. Вони також помітили, що з кожним циклом ділення теломери стали скорочуватися, поки повністю не зникали. Проте придушення функцій ферментів порушувало діяльність теломерази.

До слова, канадські вчені з'ясували, що саме впливає на розвиток метастазів при раку молочної залози. Таким чином, вони винайшли спосіб, як вплинути на перебіг захворювання.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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