Науковці знайшли спосіб зміцнити серце і продовжити життя

Високий рівень білка вінкуліна, який бере участь в утворенні контактів між клітинами і міжклітинною речовиною, перешкоджає старінню серця.

Про це заявили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, які провели дослідження на комахах, повідомляє Phys.org.

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Серцевий м'яз утворений тканиною, яка складається клітини кардіоміоцитів. У специфічних щільних структурах кардіоміоцитів, які опосередковують контакти між клітинами, міститься білок вінкулін.

З віком клітини виробляють менше білка – м'язова тканина починає гірше скорочуватися, тож виникають різні серцево-судинні захворювання, які на сьогодні забирають найбільше життів.

Та вченим вдалось створили генетично модифікованих плодових мушок, в клітинах яких були ДНК-перемикачі, що активують додаткову копію гена, який кодує білок вінкулін. Перемикачі працювали тільки в тих клітинах, де був ген tinman, що відповідає за розвиток серця у дрозофіли.

Результати дослідження показали, що мушки, тривалість життя яких становить до 6 тижнів, жили на 3 тижні довше. Окрім того, генетично модифіковані мушки могли засвоювати більше глюкози, ніж зазвичай.

Тож підвищення активності білка вінкуліна у людському серці, що може суттєво продовжити життя людей.

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