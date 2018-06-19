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Науковці знайшли суттєве підтвердження наявності води на Місяці

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Чи є вода на Місяці?
Чи є вода на Місяці? / Unsplash

Вивчивши місячний метеорит, знайдений в пустелі Північно-Західної Африки, науковці заявили, що на Місяці є чималі запаси води.

Про це пише N+1 з посиланням на вчених з Університету Тохоку.

Науковці з’ясували, що камінь складається з моганіту, для формування якого необхідна вода. Це перший випадок, коли моганіт знайшли у місячній породі.

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Існування моганіту – серйозний натяк на те, що на Місяці є водна активність,
– заявив глава дослідження Масахиро Каяма.

Донедавна науковці вважали, що на супутнику Землі узагалі немає води. Втім це твердження згодом почали спростовувати, заявляючи, що вода у формі льоду зберігається під сухою поверхнею супутника.

Місячний метеорит NWA 2727, в якому виявили моганіт

Теги: Місяць LifeStyle Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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