Науковці NASA знайшли в Канаді озера, які допоможуть вивчати позаземне життя

Вчені віднайшли в Канаді озера, які не контактували із зовнішнім середовищем тисячі років. Більше того, такі ж озера існують й на супутнику Юпітера.

Про це повідомляє видання Sci-News.

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У світі існує близько 400 підльодових озер, проте ті, які знайшли в Канаді на даний момент вважають супер солоними підльодовими озерами. Вміст солі в них перевищує 40 проміле. Для порівняння: вміст солі у водах Чорного моря близько 18 проміле, а Середземного – 39 проміле.

Якщо в цих озерах є життя, то воно було ізольованим від решти світу принаймні 120 000 років. Цікаво подивитися, як воно еволюціонувало. Якщо нам вдасться роздобути зразки води, то ми зможемо встановити наявність бактерій та мікроорганізмів усередині,

– розповіла дослідниця Ані Рутісхаузер.

Варто зазначити, що в 2011 році подібні солоні озера виявили на супутнику Юпітера Європі. Вчені стверджують, що вивчення канадських озер допоможе розібратися із можливістю існування позаземного життя. Раніше спеціалісти NASA досліджували відкриті солоні озера Каліфорнії, проте зараз у них з’явився набагато цікавіший об’єкт для вивчення.