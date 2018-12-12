Науковці знайшли в людей бактерії, які викликають депресію

Вчені з Медичного коледжу Вейла Корнелла (США) отримали новий доказ того, що розвиток депресія може мати не тільки психологічні, а й фізіологічні коріння. Фахівці вважають, що ризик виникнення депресії у людини пов'язаний з особливостями мікрофлори кишечника, зокрема, з вмістом бактерій роду Bacteroides.

Результати дослідження опублікували на сайті Національної бібліотеки медицини США.

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Бактерії Bacteroides, як пояснюють дослідники, одні з найпоширеніших в людському кишечнику. За рахунок активності бактерії Bacteroides здійснюються процеси зброджування вуглеводів, переробки білків і жовчних кислот. Автори дослідження заявили про те, що бактерії цього роду виробляють нейромедіатор ГАМК – гамма-аміномасляну кислоту, з якої, на їхню думку, пов'язано розвиток депресії. Низький рівень ГАМК має сильну кореляцію з мозковими сигнатурами депресії, констатували фахівці.

"Синтезуюча бактерія Bacteroides ГАМК виконує захисну функцію, оберігаючи мозок від гіперстимуляції і забезпечуючи йому спокій. При порушеннях такого захисту люди починають страждати від підвищеної тривожності, безсоння, а також депресії", – заявили вчені.



Bacteroides під мікроскопом

Відкритий зв'язок між вмістом в кишечнику бактерій Bacteroides, які б виробляли необхідний мозку нейромедіатор, і ризиком розвитку депресії може дати принципово новий метод лікування цього розладу. За словами науковців, в експериментах на мишах вони вже змогли переконатися в тому, що підвищення рівня ГАМК зменшує ознаки депресії.

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