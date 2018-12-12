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      Науковці знайшли в людей бактерії, які викликають депресію

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      Науковці знайшли бактерію, яка викликає депресію
      Науковці знайшли бактерію, яка викликає депресію / pogliad.ua

      Вчені з Медичного коледжу Вейла Корнелла (США) отримали новий доказ того, що розвиток депресія може мати не тільки психологічні, а й фізіологічні коріння. Фахівці вважають, що ризик виникнення депресії у людини пов'язаний з особливостями мікрофлори кишечника, зокрема, з вмістом бактерій роду Bacteroides.

      Результати дослідження опублікували на сайті Національної бібліотеки медицини США.

      Читайте також: Соціальні мережі викликають депресію: дослідження

      Бактерії Bacteroides, як пояснюють дослідники, одні з найпоширеніших в людському кишечнику. За рахунок активності бактерії Bacteroides здійснюються процеси зброджування вуглеводів, переробки білків і жовчних кислот. Автори дослідження заявили про те, що бактерії цього роду виробляють нейромедіатор ГАМК – гамма-аміномасляну кислоту, з якої, на їхню думку, пов'язано розвиток депресії. Низький рівень ГАМК має сильну кореляцію з мозковими сигнатурами депресії, констатували фахівці.

      via GIPHY

      "Синтезуюча бактерія Bacteroides ГАМК виконує захисну функцію, оберігаючи мозок від гіперстимуляції і забезпечуючи йому спокій. При порушеннях такого захисту люди починають страждати від підвищеної тривожності, безсоння, а також депресії", – заявили вчені.


      Bacteroides під мікроскопом

      Відкритий зв'язок між вмістом в кишечнику бактерій Bacteroides, які б виробляли необхідний мозку нейромедіатор, і ризиком розвитку депресії може дати принципово новий метод лікування цього розладу. За словами науковців, в експериментах на мишах вони вже змогли переконатися в тому, що підвищення рівня ГАМК зменшує ознаки депресії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Депресія наука
      Джерело: 24 Канал
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