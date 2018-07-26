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Науковці зробили прорив у вивченні Марсу

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На Марсі знайшли воду у рідкому стані
На Марсі знайшли воду у рідкому стані / tehnot.com

Дослідники виявили під південним полюсом Марсу водойму діаметром близько 20 кілометрів і глибиною до одного метра.

Про це повідомляє "Медуза".

Свій висновок науковці зробили після вивчення радіолокаційних даних радара MARSIS, встановленого на зонді Mars Express.

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Це буде першим випадком знахідки на Марсі сталого скупчення рідкої води. Втім знахідку ще мають остаточно підтвердити.

До цього дослідникам неодноразово вдавалося знайти на Марсі лід, втім води у рідкому стані вони не знаходили.

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Теги: LifeStyle Космос Марс Техно
Джерело: 24 Канал
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