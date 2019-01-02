Науковці зруйнували ще один міф про алкоголь

Вчені зі Швейцарії провели експеримент та виявили, що міцний алкоголь не допомагає краще перетравлювати їжу, а навпаки – гальмує нерви, які сприяють роботі шлунку.

Експеримент науковці провели у 2010 році за участі 20 дорослих людей, пише Der Spiegel.

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Учасники з’їли сирне фондю 32% жирності, після чого їх розділили на 4 групи. У першій групі люди запивали страву чорних чаєм, у другій 300 мг вина, треті випили міцний алкоголь, а четверту групу пригостили водою.

Дослідження показало, що чим більше алкоголю випили учасники, тим повільніше працював шлунок. Вино сприяло тому, щоб шлунок швидше звільнявся від страви, а от міцний алкоголь гальмував ці процеси. За здогадками вчених, алкоголь, ймовірно, блокував нерви, які сприяють роботі шлунку.

Та вчені зазначають, що існують деякі види міцного алкоголю, які сприяють травленню: херес (Sherry), портвейн, пільзенське пиво та певні сорти просекко. Все тому, що вони містять гіркі речовини, які сприяють виділення кислоти для покращення травлення у шлунку.

Один з авторів Крістіан Прінц (Christian Prinz) вважає, що здорова печінка жінок може перетравити до 30 грамів алкоголю, печінка чоловіків — максимум 50 грамів. Він додав, що у 330 мілілітрів пива міститься 13 грамів алкоголю, 200 мілілітрів вина та 100 мілілітрів хересу — 16 грамів, а у 20 мілілітрів віскі — 7 грамів алкоголю".

Також вчені радять прогулятися після прийому їжі, щоб покращити травлення.

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