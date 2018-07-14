Чим харчувалася людина 5 тисяч років тому: відповідь науковців

Обід Етці, який жив 5300 років тому, складався з козячого жиру, оленини та пшениці. У його шлунку знайшли і залишки отруйної папороті.

Про це пише ВВС.

Як з’ясували науковці, раціон Етці на 50% складався з жиру, в той час як у сучасної людини на частку жиру в середньому припадає лише 10% страв.

Багато жирів дозволяли виживати Етці в суворих умовах. Проте це імовірно мало погані наслідки – у нього помітили закупорення артерій.

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Науковці кажуть, що їжа Етці навряд чи була смачно. М'ясо він їв або в сирому, або в сушеному вигляді та не знав про сіль.

Також вчені припускають, що Етці "накачувався" трав'яними ліками. В його шлунку знайшли сліди папороті. Але може бути він просто завертав їжу в листя і випадково проковтнув отруйні спори.

Тіло Етці знайшли в 1991 році. Воно добре збереглося завдяки льоду. Шлунок Етці знайшли недавно, оскільки через умови муміфікування він був не на звиклому місці.