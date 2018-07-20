Науковці з’ясували цікавий факт про Марс
Складна атмосфера Марсу поводиться як єдина, взаємопов'язана система і це підтверджують багаторічні спостереження.
Про це мовиться у дослідженні проведеному науковцями з Університету Лестера на базі даних, зібраних космічним апаратом Mars Express, повідомляє Astronews.
Процеси, які відбуваються в атмосфері Марса на низьких і середніх висотах, відчутно впливають на процеси у вищих шарах атмосфери.
Читайте також: Що відбуватиметься з людиною, якщо вона опиниться на Марсі: промовисте відео
Розуміння механізмів роботи атмосфери Марса є однією з головних загадок, над якими працює планетологія. Це важливо з огляду на те, що атмосфера Марса постійно витікає в космос. Ця втрата атмосфери є важливим фактором, який визначатиме, чи можливе заселення планети.
Марс уже протягом багатьох років втрачає частину своєї колись більш щільної і вологої атмосфери. Це призвело до того, що його атмосфера стала млявою та холодною.
Більше новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно