Науковці з’ясували цікавий факт про Марс

Складна атмосфера Марсу поводиться як єдина, взаємопов'язана система і це підтверджують багаторічні спостереження.

Про це мовиться у дослідженні проведеному науковцями з Університету Лестера на базі даних, зібраних космічним апаратом Mars Express, повідомляє Astronews.

Процеси, які відбуваються в атмосфері Марса на низьких і середніх висотах, відчутно впливають на процеси у вищих шарах атмосфери.

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Розуміння механізмів роботи атмосфери Марса є однією з головних загадок, над якими працює планетологія. Це важливо з огляду на те, що атмосфера Марса постійно витікає в космос. Ця втрата атмосфери є важливим фактором, який визначатиме, чи можливе заселення планети.

Марс уже протягом багатьох років втрачає частину своєї колись більш щільної і вологої атмосфери. Це призвело до того, що його атмосфера стала млявою та холодною.

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