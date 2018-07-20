Науковці з’ясували з якого віку ми запам’ятовуємо

Усі спогади до трьох років у людей насправді є уявними і не можуть бути справжніми через особливості розвитку мозку.

Такий висновок зробили вчені з Лондонського і Ноттінгемського університетів, повідомляє Psychological Science Journal.

Учасниками досліду стали 6 640 людей, 2 487 з них стверджували, що пам'ятають себе з двох років, а 893 – до року.

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За словами науковців, людині розповідають який-небудь випадок з його життя і потім вона уявляє як це було. Потім розповідь накладається на реальні спогади і формується вигадана пам'ять.

Проте насправді через особливості розвитку мозку людина не може пам’ятати, що було у перші три роки життя.

Попри те, що всі спогади до трьох років – лиш гра уява, правдивими їх вважають 40% людей.