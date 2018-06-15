Науковців виявили несподіваний засіб проти раку крові

Препарати, призначені для зниження рівня ліпопротеїнів у крові (статини), підвищують ефективність хіміотерапії для боротьби з раком крові.

Про це заявили науковців з США, передає MedicalXpress з посиланням на журнал "Science Translational Medicine".

Статини є групою препаратів, які вводять пацієнтам для зниження у крові вмісту жирів, які збільшують ризик розвитку атеросклерозу.

Читайте також: Від чого найчастіше помирають люди: приголомшливі дані ВООЗ

Також їх використовують для зниження рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності, які є переносниками так званого "поганого" холестерину і сприяють розвитку серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

Та вчені з'ясували ще одну лікувальну властивість статинів – вони сприяють апоптозу – контрольованій загибелі клітин у деяких типах раку.

Зокрема, препарат симвастатин підвищує ефективність протипухлинного препарату венетоклакса під час хронічного лімфолейкозу. А комбінована терапія посилює апоптоз пухлинних клітин і збільшує тривалість життя. Наразі досліди були проведені на лабораторних мишах.

До слова, вчені з Університету Темпл у США розробили новий метод лікування несприйнятливих до традиційної терапії ракових пухлин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.