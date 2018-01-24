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Навальний виступив у Європейському суді: є коментар опозиціонера

18:44, сьогодні 393 Читать новость на русском
Навальний у ЄСПЛ
Навальний у ЄСПЛ / Радіо Свобода

У середу, 24 січня, у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі розпочалися слухання у справі ''Навальний проти Росії'' російського опозиційного політика Олексія Навального. Суд намагається з'ясувати, чи порушувались його права під час арештів.

У 2017 році Суд ухвалив, що сім з цих арештів були незаконними. І Навальний мав отримати компенсацію у 63 тисяч євро, але це рішення було оскаржене.

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Тепер опозиціонер вимагає визнати, що переслідування мали політичний мотив, а його право на свободу зібрань було порушено. І звинувачує російську владу, що вона не дає громадянам можливості висловлювати свою думку.

Якщо суди розпізнають у цій справі політичні мотиви, це може повністю змінити хід подій. І ми зможемо використовувати це як прецедент для інших схожих випадків,
– зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, що російська влада заборонила Навальному реєструватись на пост кандидата у президенти. Все тому, що у нього начебто непогашена судимість у справі "Кіровлісу". У відповідь на це політик закликав бойкотувати вибори. Акції протесту призначені на 28 січня.

До слова, у неділю, 7 січня, російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив про стеження за ним. Наразі політик разом із дружиною перебувають у Санкт-Петербурзі.

Теги: Новини політики Новини Росії Олексій Навальний Європейський суд Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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