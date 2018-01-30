Навальний знайшов "слабке місце" Путіна, – Financial Times

Висока явка на президентських виборах в РФ, які пройдуть у березні, дуже важлива для Володимира Путіна, однак опозиційний політик Олексій Навальний, зініціювавши всеросійський протест "Страйк виборів", може зіпсувати плани глави Кремля.

Таким чином, головний опозиціонер Росії знайшов "слабке місце" Путіна, пише Financial Times.

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Хоч протести проти президента РФ 28 січня були не такими масштабними, як попередні демонстрації, організовані Навальним, вони все ж продемонстрували, що невдоволення владою в Росії поширилося по всій країні, зауважує видання.

На прийдешніх виборах Путін хоче завоювати вагому кількість голосів, такий мандат важливий Путіну не тільки для "показушності", але і заради повноважень головного арбітра між конкуруючими кланами і інтересами московської еліти, вважає FT.

Однак, якщо Навальний, відсторонений від участі у президентській гонці, та його заклик до бойкоту виборів знизить явку навіть на декілька відсотків, це відразу зробить її рівень "недостатнім" для президента РФ.

Якщо 18 березня Путін не отримає переконливого мандата, йому може бути набагато важче правити ще шість років і, тим більше, організувати дострокову відставку у зручний момент, – констатують автори статті.

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Нагадаємо, за прогнозами аналітичного "Левада-центру", явка на виборах-2018 в Росії обіцяє бути дуже низькою: всього 54% жителів РФ мають намір піти до виборчих дільниць 18 березня.