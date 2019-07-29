Навального виписали з лікарні та повернули назад до камери: лікарі категорично проти

Російського опозиціонера Олексія Навального виписали з лікарні та повернули назад у камеру, однак його лікарка категорично проти цього. Вона досі думає, що причина його захворювання – отруєння, тому він потребує подальшого лікування.

Навального виписали з лікарні з діагнозом "контактний дерматит". Ніхто навіть не намагається визначити, яка саме речовина викликала таку реакцію організму, сказала лікарка Анастасія Васильєва каналу "Дождь"

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Токсичний агент (отруйна речовина, – 24 канал), який викликав виражений ангіоневротичний набряк і висипання – не ясний. Консультації токсиколога немає. Результатів аналізів токсикологічних досліджень немає. Повторна інтоксикація може привести дійсно до серйозного важкого стану,

– сказала Васильєва.

За офіційною версією, у Навального виникла гостра алергічна реакція, однак його лікарка запевняє, що в історії хвороб політичного діяча немає ніяких алергійних реакцій. Вона висловилась категорично проти того, щоб його відправляли назад у камеру, де він знову може потрапити під дію цих речовин.

Вона також зазначила, що футболку та волосся Навального відправлять на незалежну експертизу, можливо до Європи.

Хто такий Навальний та чому він у лікарні?Олексій Навальний – російський політичний діяч, засновник "Фонду боротьби з корупцією". Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за участь у несанкціонованих мітингах. Востаннє його арештували на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.



У камері йому раптово стало погано. Навального госпіталізували з важкими симптомами: набряк очей, гнійне виділення, множині висипання на шкірі, виражений свербіж. Лікарі діагностували "кропивницю" – гостру алергічну реакцію. Його лікарка Анастасія Васильєва обурилася, тому що у нього ніколи не було ніякої алергії, а у лікарні не забажали проводити ніяких експертиз. Більш того, його змушували харчуватися за тюремним списком, не дивлячись на його стан.



Зі слів Васильєвої, симптоми Навального більш схожі на гострий токсичний кератокон'юнктивіт (запалення слизової оболонки ока), дерматит і загальну інтоксикацію (ураження шкіри).

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