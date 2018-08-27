Навального знову кинули за ґрати: відомий термін

Тверський суд Москви 27 серпня заарештував опозиційного політика Олексія Навального через "страйки виборців", яка пройшла 28 січня.

Про це повідомляє прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

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Суддя розглядав справу кілька годин. У справі було майже 300 листів, тому адвокати Навального просили дати їм два дні на ознайомлення, але суд дав 30 хвилин. Навальний і його адвокати клопотали про закриття справи через порушення під час затримання політика.

30 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 27 серпня 2018 р.

Навального затримали біля його будинку 25 серпня і доставили в ОВД Даниловський. Пізніше прес-секретар Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Кіра Ярмиш повідомила, що політика відвезли з СІЗО на швидкій з підозрою на перелом мізинця лівої руки, але потім повернули назад.

Нагадаємо, 25 серпня у Москві правоохоронці затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку. Причини затримання спершу не були відомі.