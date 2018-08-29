Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО

Земля для АТОвців – понад усе: шляхетна ініціатива української влади. Але, прикриваючись ветеранами, чиновники примудряються реалізовувати масштабні земельні "дерибани".

Першочергове право на отримання земельних ділянок бійцями АТО – безсумнівно, правильна та необхідна законодавча ініціатива щодо захисників вітчизни. Але Україна була б не Україною, якби наші чиновники суворо дотримувалися букви закону та не використовували його на свою користь.

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Деталі історії земельного "дерибану" навколо озера Наварія під Львовом вражають. Землю там спочатку виділили для атовців. Але у списку претендентів на ділянки якимось чином з'явилися і місцеві депутати, і бізнесмени. Так у Львівській області яскраво проявилися всі відтінки беззаконня під вивіскою "земля для ветеранів АТО".



Наварія – земля, ліси, відпочинок, краєвиди – ласий шматок для чиновників

Довкола Щирецького водосховища, яке в народі називають Наварійським озером – ласі шматки землі. І хоча схема "дерибану з атошниками" відкатана вже не на одному регіоні країни, саме ця історія набула значного розголосу.

Багато років стояли порожніми землі всього в якихось п'яти кілометрах від Львова. Вочевидь, давно муляли око чиновникам, та раптом в один день з'ясувалось, що аж 83 ділянки поблизу озера розподілені, начебто, між бійцями АТО.

Коли обласні чиновники взялися "замітати сліди" своєї афери, то вдалися і до відвертої брехні, і до маніпуляцій, і саме це зробило історію відомою,

– розповів журналіст Ілля Лукаш.

Плани роздати ділянки навколо озера під приватну забудову обурили громадськість, адже місцеві мешканці полюбляли відпочивати тут і милуватись краєвидами. Тепер же краєвиди стануть доступними тільки власникам-забудовникам.



Громада запитує губернатора, чому "Детальний план" підмінили

Дива почалися вже під час розробки "Детального плану". Згідно з законом, "Детальний план" спочатку має пройти етап громадських слухань. Та Пустомитівська міська рада провела їх чомусь без участі громади. Саме на цих "слуханнях" запропонували віддати два гектари під дачне будівництво. На наступному етапі Містобудівна рада Львівської облдержадміністрації запропонувала віддати ці землі саме учасникам АТО.

А кількість земельних ділянок, які мали роздати, зросла удвічі.

Губернатор Олег Синютка обіцяв розібратись, чому на слуханнях затвердили один план, а чиновники прийняли інший. Втім, обіцянки досі не дотримав.

Тим часом у списку претендентів на скандальні земельні ділянки особи з першої тридцятки – переважно справжні "атошники". А от особи у списку з 30 по 65 не мають жодного відношення до бойових дій. Та чомусь саме вони отримують кращі ділянки – біля води.

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Які саме прізвища у цьому списку, чому там не "атошники", а бізнесмени та політики, і як вони там опинилися – дивіться у програмі "Центр Розслідувань України".