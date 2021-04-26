Навчання ЗСУ триває: фото з масштабних тренувань української піхоти
Навчання провели для практики прикриття узбережжя Одещини та Миколаївщини. Учасниками тренувань були підрозділи окремої артилерійської бригади військово-морських сил України.
Артилеристів підготувати до виконання завдань в умовах бойових дій. Військовим провели тактичні заняття з приведення у бойову готовність.
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Деталі про проведення навчань
Військовослужбовці практикували навички організації взаємодії та тренувалися діяти за встановленим сигналом. Збройні сили здійснили марш у визначені райони, де провели підготовку до вогневого ураження цілей.
Крім того, на навчаннях військові здійснювали міжпозиційне переміщення та відпрацювали спеціальні нормативи. Основними цілями навчань стали:
- відпрацювання питання вибору;
- підготовка, обладнання та маскування позицій;
- зайняття основної та запасних вогневих позицій.
Такі навчання допомагають налагодити ефективну взаємодію та успішно виконувати завдання з нанесення вогневого ураження у майбутньому. Військові мають не допустити висадки морського десанту противника на узбережжі України.
Масштабні навчання ЗСУ / Фото пресслужби військово-морських сил ЗСУ
Навчання ЗСУ: останні новини
- Військові ЗСУ 23 квітня провели навчання, де відпрацьовували контроль повітряного простору.
- На Донбасі 24 квітня танкові підрозділи ЗСУ спільно з представниками Нацгвардії провели бойове тренування.
- Раніше військово-морські сили разом з Повітряними силами та Державною прикордонною службою провели спільні навчання з метою поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ.
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