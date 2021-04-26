Навчання провели для практики прикриття узбережжя Одещини та Миколаївщини. Учасниками тренувань були підрозділи окремої артилерійської бригади військово-морських сил України.

Артилеристів підготувати до виконання завдань в умовах бойових дій. Військовим провели тактичні заняття з приведення у бойову готовність.

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Деталі про проведення навчань

Військовослужбовці практикували навички організації взаємодії та тренувалися діяти за встановленим сигналом. Збройні сили здійснили марш у визначені райони, де провели підготовку до вогневого ураження цілей.

Крім того, на навчаннях військові здійснювали міжпозиційне переміщення та відпрацювали спеціальні нормативи. Основними цілями навчань стали:

відпрацювання питання вибору;

підготовка, обладнання та маскування позицій;

зайняття основної та запасних вогневих позицій.

Такі навчання допомагають налагодити ефективну взаємодію та успішно виконувати завдання з нанесення вогневого ураження у майбутньому. Військові мають не допустити висадки морського десанту противника на узбережжі України.

Масштабні навчання ЗСУ / Фото пресслужби військово-морських сил ЗСУ

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